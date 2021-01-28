الكويت تحدد آلية تقييم الطلاب في الفصل الأول

المصدر: البيان الإلكتروني

حسمت وزارة التربية في الكويت الجدل حول آلية تقييم الطلبة في جميع المراحل التعليمية، معلنة عن الانتهاء من دراسة المقترحات الخاصة بآلية التقييم للمراحل التعليمية، وذلك بعد مناقشتها بشكل كامل مع المختصين وأهل الميدان التربوي وفق صحيفة القبس.

ووفقاً لما تقضيه المصلحة العامة للطلبة وللعملية التعليمية، أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف قراراً يقضي بأن يكون التقييم للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة لنهاية الفصل الدراسي الأول من (100 درجة) وفقاً للآلية المعتمدة لنظام التعليم عن بعد ويشمل التقييم التحصيلي والنهائي.

أما في المرحلة الثانوية فسيُعتمد التقييم الالكتروني الحالي كدرجة أعمال، بحيث يتم إعادة توزيع النسب لتصبح 60% للامتحان و40 % للأعمال، على أن يتم ترحيل درجة الامتحان إلى نهاية العام الدراسي 2020 - 2021.

وفيما يتعلق بامتحان نهاية العام الدراسي 2020 - 2021، أوضحت وزارة التربية أنه سيكون في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط، كما أن تقييم الطلبة والطالبات في الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل تم بناء على الحضور، والمشاركة، والتفاعل، والواجبات، بالإضافة إلى تقييمات إلكترونية عبارة عن اختبارات قصيرة وتقارير.