شاب يبتلع سكيناً طوله 28 سم

المصدر: البيان الإلكتروني

في حالة غريبة ابتلع شاب مصري من محافظة الدقهلية سكين مطبخ يبلغ طوله 28 سم.

وأكد الدكتور إيهاب الدسوقي، استشاري الجراحة بمستشفى المنصورة الدولي، إن هناك شيوعًا لابتلاع الأجسام الصلبة الغريبة، مشيرا إلى أن حالة ابتلاع السكين، من أغرب وأطرف الحالات التي تمت مواجهتها.



وقال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، إن الواقعة بدأت مع مجيء شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، وكان يعاني من آلام في البطن، وبعد اجراء الأشعة اللازمة، تبين أن الشاب ابتلع سكينا يبلغ طولها 28 سم ولكن بالاتجاه المعاكس، وإلا كانت أودت بحياته إن تم ابتلاعها باتجاه السلاح.

وأضاف أنها لم تصب جدار المعدة، رغم استقرارها في المعدة، لافتا إلى أنه بفضل التدخل الجراحي الدقيق والسريع، تمت العملية الجراحية، مؤكدا استقرار حالته الصحية الآن.

وتابع: بعد إجراء العملية الجراحية، يتم إسناد الأمر إلى الجهات الخاصة للكشف عن ملابسات الواقعة.