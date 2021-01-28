4 ملايين مشاهدة لصغيرة باندا تتشبث بساق حارسها

المصدر: (سيئول - أ ف ب)

حقق مقطع فيديو يظهر فيه حيوان باندا صغير يتشبث بشدة بساق حارس حديقة حيوانات في كوريا الجنوبية، أكثر من أربعة ملايين مشاهدة على «يوتيوب».

وفي مقطع الفيديو الذي يستمر لدقيقتين، الذي انتشر على نطاق واسع، يظهر عامل في حديقة «إيفرلاند» للحيوانات قرب سيئول يزن أنثى الباندا «فو باو» على ميزان قبل وضعها على الأرض في إحدى الحظائر، لكن بدا من الفيديو أن الصغيرة البالغة من العمر ستة أشهر، التي يعني اسمها «الكنز الذي يجلب السعادة»، لم تكن تريد التخلي عن حارسها. فقد لفّت «فو باو» مخالبها الأمامية حول ساقه، وتشبثت بها بشدة فيما حاول الموظف الابتعاد، ولم تكف حتى حملها ثم وضعها قرب كومة من أوراق الخيزران قبل أن يبتعد.

وعلق أحد مستخدمي الإنترنت «أنا أعشق هذه الصغيرة. إنها لطيف جداً وكثيفة الفرو». وقال آخر «لا أستطيع القيام بهذه المهمة. لقد طردوني لأنني لم أستطع فعل أي شيء سوى احتضان الباندا».