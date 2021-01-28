حجر عقيق يشبه شخصية كرتونية شهيرة

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

حجر عقيق أزرق، حين قطع لنصفين بدا أشبه بوجهين طريفين لأحد أبرز شخصيات «ذا مابيتس»، وهي قد تحقق لذلك مبلغاً ضخماً.

وقد أشار مالك الحجر غير الاعتيادي العالم الجيولوجي الأمريكي مايك بويرز وفقاً لموقع «سينت» إلى أنه قد تلقى عروضاً كثيرة تتجاوز العشرة آلاف دولار ثمناً للحجر.

وكان لوكاس فاساري قد عثر على الحجر في نوفمبر الماضي في منطقة ريو غراندي دو سول بالبرازيل. إلا أن بويرز كان من نشر صوراً لها على «فيسبوك» قائلاً إنه قد توجد أحجار غريبة كثيرة في العالم إلا أنها نادراً ما تكون بدقة ووضوح هذه.

وأشار في حديث لـ«ديلي ميل» معلقاً: «يمكن للأسعار أن تحقق أسقف عالية جداً، حيث عرض عليّ خمسة مشترين محتملين مبلغاً فاق الـ10 آلاف دولار». ولم تشر أية معلومات حول اعتزام بويرز بيع الحجر أم لا.