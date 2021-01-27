جيف بيزوس يطالب شقيق صديقته بـ1.7 مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب مؤسس شركة "أمازون" الأمريكية، جيف بيزوس، شقيق صديقته، المدعو مايكل سانشيز، بدفع أكثر من 1.7 مليون دولار عن الرسوم القانونية التي تكبدها نتيجة لدعوى التشهير التي رفعها سانشيز.

وقدم بيزوس ورئيس أمنه الشخصي، جافين دي بيكر، طلبا يوم الجمعة إلى محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا، لإجبار مايكل سانشيز على تعويضهما بـ 1.676.919 دولارا عن أتعاب المحاماة، وبـ 36.019 دولارا عن التكاليف الأخرى التي تكبدوها، أثناء الدفاع في دعوى تشهير بهما من مايكل سانشيز العام الماضي. وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب إدوارد تاكاشيما، محامي بيزوس، فإن: "هذه الرسوم والتكاليف معقولة، وكان حجم العمل المنجز متناسبا مع ما هو ضروري للدفاع بقوة ضد قضية المدعي التعسفية والمتغيرة باستمرار. وبالتالي، يجب الموافقة على طلب أتعاب المدعى عليهم بالكامل".

من جهته، قال توم وارين، محامي مايكل سانشيز إن: "طلب الرسوم الذي قدمه السيد بيزوس فاحش، وحتى بشع، على عدة مستويات".

والطلب هو أحدث تطور في دراما شعبية بين بيزوس وسانشيز، بدأت منذ أكثر من عامين. ففي يناير 2019، بعد ساعات من إعلان بيزوس وزوجته ماكنزي طلاقهما، كشفت الصفحة السادسة و "صحيفة إنكوايرر" أن بيزوس كان على علاقة مع شقيقة مايكل سانشيز، لورين سانشيز، وهي طيار مروحية ومذيعة تلفزيونية سابقة.