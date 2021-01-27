النيابة المصرية تأمر بحبس طبيب شهير تحرش بفنانين

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس طبيب متهم بالتحرش بفنانين وآخرين، داخل عيادته على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، نجحت في القبض على طبيب اتهمه فنانون بالتحرش بهم خلال علاجهم في عيادته.

ووفقا لموقع صدى البلد، تمكنت مباحث الجيزة من ضبط الطبيب بعد نشر عدة أكمنة وعدة مأموريات تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار الطبيب، بعد التحقيق في بلاغين مقدمين من الفنان عباس أبو الحسن والفنان تميم يونس.

وكان الفنان عباس أبو الحسن والفنان تميم يونس وآخر، تقدموا ببلاغ رسمي للنائب العام ضد دكتور شهير بتهمة التحرّش بالرجال.

واتهم الثلاثي طبيب الأسنان بالتحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، ليقرر النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.

وقال أبو الحسن: "تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة والمستشار النائب العام عن طريق المحامي حسن أبوالعينين وكيلًا عن عباس أبوالحسن عباس محمد وتميم حافظ أحمد يونس وآخرين ضد الطبيب المتهم بالمتحرش".

وكان الفنان تميم يونس تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فجّر مفاجأة بإعلانه تعرضه للتحرش الجنسي على يد طبيب أسنان.

وقال يونس، في فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، إن الواقعة حدثت حين كان عمره 22 سنة، أثناء فترة الخطوبة، حيث ذهب لأحد أطباء الأسنان لخلع ضرس، لكنه أصيب بنزيف وأخذ يبحث عن طبيب آخر ليجري له عملية، حيث ذهب بعدها إلى طبيب معروف لدى أسرة خطيبته وقرر فتح عيادته خصيصًا لإجراء الجراحة له، لافتًا إلى أنه طبيب خاص لبعض الفنانين والمشاهير.

وعن واقعة التحرش، أكد تميم أنه ذهب إلى الطبيب برفقة خطيبته التي انتظرت في الخارج، لافتًا الى أن الطبيب سأله أسئلة غريبة وجنسية، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل وشد بنطاله وتحرش به، مؤكدًا أنه دفعه بعيدًا منه، في حين اتهم الطبيب تميم يونس بأنه تحت تأثير المخدر وأن الواقعة لم تحدث.

وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن رصدت المتهم في أحد الأماكن وأنهت رحلة هروبه التي استمرت عدة أشهر، بعد أن كشفها الممثل عباس أبو الحسن وتقدم ببلاغ إلى النائب العام وتبعه بلاغات من عدد من المجني عليهم واستمعت نيابة الاستئناف إلى أقوال المجني عليهم.