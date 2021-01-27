قصة مأساوية.. نجمة عالمية تتحول إلى مشردة تنبش في القمامة

المصدر: البيان الإلكتروني

حينما تقرأ قصة عارضة الأزياء الشهيرة لوني ويسلون، ستدرك على الفور أن الدنيا دوارة، وأن النعم تزول بالجحود والنكران.

من جديد، أعادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلقاء الضوء على قصة حياة عارضة الأزياء الشهيرة ويسلون، زوجة جيريمي جاكسون السابقة، بعد رصدها تعاني أوقاتاً عصيبة وتبحث عن حاجياتها ومستلزماتها بالنبش في القمامة.

وظهرت ويسلون في حالة مزرية وملابس قذرة، وتحوَّلت من نجمة حسناء تظهر على أغلفة المجلات إلى مشردة قذرة بلا مأوى في شوارع لوس أنجلوس.

من جهة أخرى، شوهد زوجها جيرمي جاكسون نجم فيلم Baywatch يستمتع بوقته بمدينة "نيوبورت بيتش" في جنوب ولاية كاليفورنيا، إذ رُصِدَ وهو يركض على شاطئ البحر مُستعرضًا بنيته العضلية.

يذكر أن لوني وجيريمي تزوجا عام 2012 في حفل زفاف سري أقيم في منتجع "لاغونا بيتش"، لكن انفصلا بعد عامين بعدما أقدم النجم على خنقِها في السرير وهو في حالة سكر.