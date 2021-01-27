السجن سنة لنجل وزير مصري سابق

المصدر: البيان الإلكتروني

حكم القضاء المصري، اليوم، بالسجن على نجل وزير الاستثمار المصري السابق.

وقضت محكمة الجنايات، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "الدستور"، على المتهم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية دهس موظف تحت عجلات سيارته، وتغريمه 10 آلاف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم كان يقود سيارته تحت تأثير المخدر، وثبت ذلك من خلال خضوع المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، لتحليل عينة من دمائه، وثبتت منها إيجابية التحاليل، ونسبت إليه النيابة تهمة تعاطي المخدرات، وإحالته إلى محكمة الجنايات بهذا الاتهام.

يُذكر أن والد المتهم قد شغل منصب وزير الاستثمار في حكومة المهندس إبراهيم محلب.