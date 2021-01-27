الليزر يوفر اتصالاً أكثر استقراراً بأجهزة الفضاء

المصدر: (دبي - البيان)

أنشأ علماء من أستراليا وفرنسا نظام اتصال بالأجهزة الفضائية أكثر استقراراً باستخدام أشعة الليزر.

وستساعد هذه التكنولوجيا على دراسة الأرض من المدار وحتى دراسة خصائص المكان والزمان.

وتجري الاتصالات مع الأقمار الصناعية عادة بمساعدة موجات الراديو، ولكن عدد الأقمار الصناعية في ازدياد مستمر، لذلك تزداد المنافسة على ترددات موجات الراديو أيضاً. كما إن كثرة المعلومات التي تجمعها هذه الأقمار في تزايد مستمر.

لذلك فإن أشعة الليزر ستكون الحل الأفضل لهذه المشكلة.