«بومبيي» الأثرية تكشف مزيداً من أسرارها

المصدر: (بومبيي (إيطاليا) - أ ف ب)

كشفت إدارة موقع بومبيي الأثري الإيطالي النقاب، الاثنين، عن كنوز جديدة اكتُشِفَت خلال عمليات التنقيب الأخيرة في المدينة الرومانية، التي طمرها ثوران بركاني قبل نحو ألفَي عام، بينها تمائم كانت تستخدم للسحر.

وعثر علماء الآثار داخل أحد الصناديق على العشرات من الخواتم والتماثيل الصغيرة وتمائم الحظ، صُنِعَت من العاج أو البرونز أو الخزف أو الكهرمان، لكنّ هذه التمائم لم تكن على ما يبدو كافية لحماية المدينة القديمة من بركان فيزوفو، الذي صبّ جام غضبه عليها في أكتوبر من سنة 79 بعد الميلاد، أي بعد ستة أشهر مما كان يعتقد سابقاً أنه تاريخ ثورانه.

وأوضح مدير حديقة بومبيي الأثرية ماسيمو أوسانا أن «من أكثر ما يثير الفضول» في محتويات الصندوق المكتشَف «تمائم (...) يبدو أنها كانت تخص امرأة أو رجلاً من مستخدمي السحر».

وكان أوسانا يتحدث في مناسبة افتتاح متحف «أنتيكواريوم»، الذي خضع للتجديد ويتضمن تماثيل برونزية ولوحات جدارية ومجوهرات ذهبية وفضية وسواها. ولم يكتشف علماء الآثار إلى اليوم سوى ثلث الموقع الذي يمتد راهناً على مساحة تزيد على 44 هكتاراً على مقربة من مدينة نابولي.