مقيمة بدبي تسهم في ابتكار أوعية ورقية ثلاثية الأبعاد

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

تلاقت أيدي الإنسان والآلات في عملية متقنة تمخضت عنها أوعية ورقية ثلاثية الأبعاد تحمل توقيع إيبيني استوديو. وذكر موقع «كولوسال» أن التعاون منذ العام 2017 بين الفنانة جوليا إيبيني، المقيمة في دبي، وعالم الكمبيوتر ستيفان نوير قد أثمر عن نحت أشكال دقيقة تتبع مبادئ أشكال هندسية وتتوزع بين تقنيات الرقمنة والتناظر.

وتوجت التصاميم السياقية متعددة الأوجه بـ«أوعية سيمبيو» الفريدة، التي تحيك من القاعدة حتى الفتحة أنماطاً خوارزمية رائعة. ويقوم الفنانان بغية إبداع تلك الأوعية الملتوية برسم أشكال عضوية تحاكي النباتات ومختلف الفسيفسائيات قبل تحويلها إلى برمجية تصميم معيارية محددة. ويقوم البرنامج بتحسين العمل الأصلي وتحويله إلى ثلاثي الأبعاد، ويطور شكل الوعاء النهائي. ويشتغل الثنائي عقب انتهاء القص بالليزر على لصق الحلقات الورقية الفردية في طبقات لتشكيل زهريات ملتفة للأعلى.