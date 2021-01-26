شاهد.. قطة تنقذ طفلاً من الموت

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقطة تحاول منع طفل من تسلق حاجز الشرفة في منزله.

ويظهر في الفيديو الذي صوّر في بوكارامانغا بكولومبيا، قطة تحاول جاهدة إبعاد طفل يبلغ من العمر عاما واحدا عن سور الشرفة، وذلك بتوجيه ضربات على يديه.

وتنجح القطة في نهاية المطاف بعد عدة محاولات من إبعاد الطفل عن السور، بحسب سكاي نيوز عربية.

ووصف كثيرون ممن شاهدوا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قامت به القطة بأنه دليل على حب الحيوانات لأصحابها، في حين وصف آخرون القطة بـ"الأخ الأكبر للطفل الذي يسعى جاهدا لحمايته من الأخطار".