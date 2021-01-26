«أنغامي» تؤسس مقرها العالمي الجديد ومركزاً للأبحاث والتطوير في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة مع واحدة من أبرز شركات البث الموسيقي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا «أنغامي» لتأسيس مقر عالمي جديد لها، بالإضافة إلى مركز للأبحاث والتطوير في إمارة أبوظبي.

ويأتي هذا التعاون في إطار برنامج الابتكار الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً والبالغ قيمته 2 مليار درهم (545 مليون دولار)، وهو إحدى مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

تأسست «أنغامي» في لبنان عام 2012 كأول منصة إلكترونية للبث الموسيقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصنعت منذ ذلك الحين مكانة رائدة لها في السوق مع رصيد يضم أكثر من 50 مليون أغنية متاحة لـ 70 مليون مستخدم، ولديها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض. كما تحظى الشركة بإمكانات قوية للنمو، لا سيما مع استكمالها دورة تمويل بقيادة «شعاع كابيتال»، المنصة الرائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، والتي ستدعم خططها في النمو والتطور.

حرص

وبهذه المناسبة، قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «نحن حريصون على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للشركات التكنولوجية إدراكاً منا لأهمية الفرص الواعدة التي يمكن لمثل هذه الخطوات أن توفرها في مجالات أخرى عبر توفير البنى التحتية الأساسية التي يمكن لكافة القطاعات الاقتصادية الحيوية الاستفادة منها. ونرحب دائماً بذوي الأفكار المبتكرة والخلاقة المنسجمة مع رؤى الابتكار والتطلعات التنموية الطموحة لإمارة أبوظبي».

من جهته، قال إدي مارون، الشريك المؤسس لشركة «أنغامي»: «في إطار مساعينا لاغتنام جميع فرص النمو المهمة، وجدنا في أبوظبي خياراً منطقياً لتحتضن مقرنا العالمي الجديد ومركزنا للبحث والتطوير. ويُعزى ذلك إلى التزام الإمارة الراسخ بدعم الابتكار، فضلاً عن احتضانها للعديد من المواهب المتميزة والبنى التحتية المتطورة التي تلائم متطلباتنا. ونحن فخورون بشراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار، التي ستسهم في تسريع وصولنا إلى النجاح الذي نصبو إليه وكذلك دعم أبوظبي في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار».

شراكة

وبموجب اتفاقية الشراكة، يمنح مكتب أبوظبي للاستثمار شركة «أنغامي» حوافز مالية وغير مالية لتأسيس مقرها في «هاب 71 Hub»- المنظومة العالمية للتكنولوجيا في أبوظبي وإحدى مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» الذي يدعم الأفكار والتقنيات المبتكرة.

وتعمل «أنغامي» على تأسيس مقرها العالمي ومركز للأبحاث والتطوير في إمارة أبوظبي، حيث ستستفيد من العديد من المزايا التي تشمل الوصول إلى رأس المال، وأفضل المواهب المحلية، وشبكة داعمة للأبحاث والتطوير، والبنية التحتية المتقدمة للإمارة، مما سيمكنها من تعزيز جهودها الرامية إلى تعزيز منصتها التقنية والإعلامية. كما ستسهم هذه الخطوة في رعاية ودعم المواهب الواعدة من خلال برامج ومبادرات الإرشاد الموجهة للشركات المحلية الناشئة، وبرامج الزمالة لخريجي تخصصات هندسة وعلوم الكمبيوتر من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.