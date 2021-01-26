طبيب مصري: حسبي الله في كل شخص يروج للعلاج بالأعشاب!

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني الدكتور حسام موافي أن استخدام الأعشاب لعلاج الأمراض، قد يسبب السرطان أو الفشل الكلوي، على المدى البعيد، وأنه لا يوجد شيء اسمها أعشاب.

وقال موافي: «مفيش حاجة اسمها أعشاب.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يقوم بالترويج للأعشاب».

وأوضح الطبيب المصري خلال تقديمه لبرنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة "صدى البلد" أن الأدوية بحاجة إلى متابعة ومراقبة، ويحتاج ترخيصها إلى سنوات من التجريب والمتابعة، وأي دواء متواجد في السوق يتم تجربته على مدار 15 عامًا، حتى يكون صالحًا للاستخدام، ويتم استخدامه 5 سنوات على الحيوانات، و5 سنوات على المرضى، و5 سنوات على متطوعين، ثم توافق منظمة الصحة العالمية على تداوله، ثم يتم مراقبته لمدة 5 سنوات، وحال ظهرت أي آثار جانبية يتم سحبه من الأسواق.

وكشف الدكتور حسام، بحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم" أنه في حال نجاح الأعشاب في تخفيف آلام المريض، قائلا: "ما يدريك فيما بعد هل يصيب ذلك الشخص بالسرطان أو الفشل الكلوي".

وذكر أستاذ طب الحالات الحرجة أن من يروج للأعشاب في علاج الأمراض لا يهمه المريض، وكل ما يريده فقط هو جمع الأموال فقط، فصحة الإنسان ليست مجالًا للتجارة.