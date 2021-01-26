شاهد.. حيلة ذكية تنقذ متزلجاً من قبضة دب

المصدر: البيان الإلكتروني

شوهد دب بني وهو يطارد متزلجا أسفل منحدر جبلي، في مقطع فيديو مخيف صوره المتفرجون المذعورون في رومانيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان المتزلج يشق طريقه إلى منحدر في منتجع "بريديل" السبت، عندما شوهد دب بني يندفع أسفل الجبل في مطاردة سريعة.

وتم تصوير الفيديو من قبل شهود عيان على الواقعة الذين كانوا يستقلون "التلفريك"، وحاول المتفرجون تحذير المتزلج من الخطر وصرخوا: "أسرع ، أسرع! الدب يطاردك! لا تنظر للخلف!".

واستمر الدب في الهبوط على المنحدر بوتيرة مخيفة، مما دفع المتزلج إلى إلقاء حقيبة ظهره على الثلج في محاولة لإلهاء الحيوان، وفق "روسيا اليوم".

في الفيديو، توقف الدب ليلقي نظرة على الحقيبة المهملة، والتي سمحت للمتزلج أن يشق طريقه إلى بر الأمان.

وذكرت مجلة "نيوزويك" أن الشرطة وصلت على الفور إلى مكان الحادث، لكن الدب "المشاغب" لجأ إلى الغابة، خائفا على الأرجح من الضوضاء.