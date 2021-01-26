منزل بيئي يحاكي زهرة دوّار الشمس

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

قام استوديو للعمارة في أستراليا بتصميم منزل يحاكي زهرة دوّار الشمس، في اختبار لنظرية بيئية جديدة في العمارة تعتمد مفهوم «الشكل يتبع الطبيعة» ومحاكاة وظائفها.

يتصرف المنزل كنبتة دوّار الشمس عن طريق الدوران لجمع الطاقة الشمسية. وقد صممه استوديو كويتشي تاكادا مستوحياً من نبتة دوار الشمس في منطقة أومبريا بإيطاليا، ليس من الناحية الجمالية فحسب، بل الوظيفية أيضاً.

أتاح اعتماد هذا التصميم القائم على نبتة عباد الشمس، وفقاً لموقع مجلة «ماي مودرن مت»، للألواح الشمسية إنتاج المزيد من الطاقة، ما نسبته 40% أكثر مما لو بقيت ثابتة في مكانها، وكان هذا يعني أن المبنى ينتج المزيد من الطاقة مما يستخدم، ويمكنه إعادة الطاقة إلى الشبكة.

يشمل المنزل أيضاً ميزات استدامة أخرى، من جمع مياه الأمطار والتهوية الطبيعية إلى نظام واجهة دوّار للحد من الحرارة. وفي حال بنائه، يمكنه أن يضم ثلاثة طوابق، بغرفتين أو ثلاث غرف نوم.

كان قد تم تصميمه بتكليف من «بلومبرغ غرين» لتلبية معايير المستقبل البيئي الأخضر في أوروبا. وقد أوضح استوديو تاكادا نظريته المتعلقة بالمسؤولية البيئية، قائلاً إن محاكاة الطبيعية لا تعني إنتاجاً سطحياً لها، لجمالها، بل أيضاً لفوائدها البيئية، مضيفاً: «الأمر لا يتعلق فقط ببناء يشبه الطبيعة، بل في إبداع تغيير بيئي إيجابي في المنازل التي نعيش فيها».