مدينة عملاقة في الفضاء خلال 15 عاماً

المصدر: (إعداد ـ فاتن صبح)

نشر عالم الفيزياء الفلكية، الفنلندي بيكا جانهونين، دراسة حديثة تشير إلى إمكانية إرساء مدينة عملاقة عائمة على سطح كوكب سيريس القزم، الذي يقع في حزام الكويكبات بين مدار كوكب المريخ ومدار كوكب المشتري.

ولم يكتف جانهونين، وفق ما ذكر موقع «كوميك بوك» بوضع خطة لكيفية بناء المدينة الكبيرة، بل أشار إلى أنه يمكنها أن تبدأ باتخاذ شكلها خلال الـ 15 عاماً المقبلة.

ووقع الاختيار على كوكب سيريس تحديداً لما له من مواصفات جاذبية شبيه بالأرض، كما أنه يقع على مسافة 325 ميلاً من كوكبنا تقريباً.

وتتضمن خطة بيكا للمدينة العملاقة موطناً مبنياً على آلاف الهياكل الأسطوانية يستضيف كل منها ما يزيد على 50 ألف شخص وتدور تلك الهياكل ببطء مما يخلق جاذبية اصطناعية على سطح القمر الصناعي. أما أشعة الشمس الطبيعية فيتم تجميعها على قرص عبر عدد من المرايا المسطحة بمستوى انحدار يبلغ 45 درجة وبمعدل تركيز حسب القوة المطلوبة من خلال المرايا القطعية.

وباستخدام «مصاعد الفضاء» المدمج في المستعمرة سيتمكن الناس الذين يعيشون في المدينة من التنقيب عن المعادن الموجودة في سيريس لبناء المزيد من الهياكل.