ودعوها بالدموع والدعوات.. آلاف المصريين يحتشدون لتشييع عبلة الكحلاوي

المصدر: البيان الإلكتروني

احتشد الاف المصريين في جنازة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية بعد صلاة ظهر اليوم "الاثنين"، من مسجد الباقيات الصالحات بالقاهرة، بحضور عدد من افراد عائلتها وأصدقائها من المشاهير الذين سيطرت عليهم حالة من الحزن الشديد لرحيلها.

وأمّ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس جمهورية مصر للشئون الدينية، المصلين في جنازة الكحلاوي.

ونعى عدد كبير من الفنانين ومشاهير مصر، الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي توفيت "الأحد"، عن عمر يناهز 72 عاماً. جراء معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر الكحلاوي من أشهر الدعاة المصريين، وهي من مواليد 15 ديسمبر 1948، وتشغل منصب أستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي.