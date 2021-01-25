القبض على 3 أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الشرطة السعودية في مكة المكرمة القبض على 3 أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية أثناء حضورهم لإحدى المناسبات.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر فيه أشخاص يطلقون أعيرة نارية في الهواء أثناء حضورهم لإحدى المناسبات، متباهين بفعلتهم ومعرضين أنفسهم والأخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وكالة الانباء السعودي "واس" أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهم والقبض عليهم وهم ثلاثة سعوديين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.