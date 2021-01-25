يغافل طليقته ويختطف رضيعتها في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت محكمة الأحوال الشخصية بالعاصمة السعودية الرياض من إعادة رضيعة عمرها أربعة أشهر إلى أحضان أمها بعد أن اختطفها طليقها، وفقا لصحيفة سبق.

وتقدمت مواطنة ‏سعودية بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض، بدعوى إعادة محضون على طليقها ‏الذي قام بزيارة ابنته في منزل طليقته، حيث غافل الأب إخوان طليقته، ولاذ بالفرار بصحبة الرضيعة المحضونة.

وسجّلت المحكمة دعوى وتحديد موعد للنظر والحكم فيها، حيث تم إعادة البنت المحضونة لأمها في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت تقديم الدعوى.