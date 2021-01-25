وفاة "طالب السويس" أثناء أداء الصلاة يحزن المصريين

المصدر: البيان الإلكتروني

عمت محافظة السويس المصرية حالة من الحزن، بعد وفاة الفتى عمر أباظة "15 عاماً" أثناء أدائه صلاة العشاء داخل منزله، ما شكل صدمة كبيرة لعائلته ولكل من عرف قصته، خاصةً أنه لم يكن يعاني من أي مرض.

ويشهد جميع من يعرف الفتى عمر بتفوقه الدراسي والتزامه بصلاته ومبادرته لفعل الخير ومساعدة الغير، كما أنه كان رياضيا عاشقا لكرة القدم، والتي كان يمارسها في أكاديمية تسمى أكاديمية نادى الزمالك. بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وأكد شقيق عمر أنه خلال الركعة الرابعة من صلاة العشاء، شعر عمر بصداع وفقد اتزانه، وقام أفراد أسرته بإجلاسه، ثم فقد الوعي، وبإحضار الطبيب أكد أنه توفي، لتشكل الحادثة صدمة لكل أهالي السويس الذين أكدوا أنه كان محبوبا من الجميع.