المدعي العام الأردني يصدر قراراً ينتصر فيه لـ "بنت مستشفى الجامعة"

المصدر: البيان الإلكتروني

في تطورات جديدة في قضية "فتاة مستشفى الجامعة الأردنية" التي هزت الشارع الأردني، أحال مدعي عام شمال عمان القاضي عاكف طويقات، يوم أمس الأحد، ملف القضية الى محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص بالنظر في القضية.

وترقد الطالبة الجامعية التي تعرضت لضرب شديد على رأسها وصدرها، على جهاز التنفس الاصطناعي في قسم العناية الحثيثة بمستشفى الجامعة الأردنية.

ووجه القاضي طويقات تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك لشقيقي المجني عليها مقررا توقيفهما 15 يوما على ذمة القضية.

وكان شقيقا الطالبة المعنفة ربطاها بجنازير حديدية وحبساها في الحمام، في مشهد لا يمكن للعقل أن يرسم مشاهده اللإنسانية، وهي تتألم وتنزف وترجوهما أن يتوقفا عن ضربها.

الطالبة المعنفة أو كما وصفت بـ "فتاة مستشفى الجامعة الأردنية" على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف الطبيب المعالج لها الدكتور طارق كنعان أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب في مستشفى الجامعة الأردنية عن تفاصيل وضعها الصحي قائلا: "إن الفتاة البالغة من العمر 20 عاما، وصلت في حالة إغماء تام جراء تعرضها لضرب شديد". موضحاً أن حالة الفتاة هي من الحالات ذات الإصابات المتعددة وليست من الإصابات المنعزلة أي أنها تعاني أكثر من إصابة، حيث تعاني من إصابات متعددة وكذلك إصابة دماغية شديدة، وتعاني من إغماء تام ومستوى وعي متدني جدا مما استلزم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي.

وتم إدخال الفتاة إلى غرفة العمليات فور الكشف عليها حيث جرى تفريغ النزيف الدموي في الرئتين إلى جانب إجراء جراحة معقدة للدماغ أزيل فيها عظم الجمجمة لتخفيف الضغط على الدماغ وتورمه ومنع حدوث الوفاة نتيجة الموت الدماغي.

وأضاف كنعان: "من الكشف الطبي الظاهر فإن الفتاة تعرضت لضرب شديد على مختلف أنحاء الجسم خاصة الرأس والصدر.

وفي ذات السياق قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع القضية منذ شهر تقريباً وأحالت شقيقها للقضاء وللحاكم الإداري، وأن الفتاة ما زالت قيد العلاج.

وأضاف أن قضية الاعتداء بالضرب التي تعرضت لها إحدى الفتيات من قبل شقيقها تعاملت معها إدارة حماية الاسرة وألقت القبض على شقيقها وأحالته للقضاء وللحاكم الإداري.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر الفتاة المعنفة تحت وبات وسم #بنت_مستشفى_الجامعة متصدرا قائمة الأكثر تداولا، وسط مطالب بمحاسبة شقيقها وإحالته للقضاء وتطبيق أشد العقوبات بحقه.