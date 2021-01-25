«آبل واتش» تنقذ ضحية مخطوفة

المصدر: (دبي - البيان)

نظراً لميزات مستشعر القلب الكهربائي المدمج في جهاز «آبل واتش»، يمكن إعادة الفضل لهذا الجهاز في إنقاذ حياة عدد من الأشخاص، خلال فترة وجوده المحدودة في السوق. لكن حادثاً وقع أخيراً أظهر طريقة أخرى ساعد فيها هذا الجهاز مالكه، وذلك من خلال تمكين ضحية مختطفة طلب المساعدة أثناء محاصرتها في خلفية شاحنة.

فقد ذكر موقع «فوكس سان انتونيو»، أن سيدة أمريكية استخدمت «آبل واتش» طلباً للمساعدة أخيراً، كاشفة عن اختطافها. تمكنت الشرطة في آلاباما، على الأثر، من استخدام «الاتصال الخلوي الطارئ» لتتبع أثرها واكتشاف موقعها في سيارة داخل مرآب. وقع الحادث في 16 ديسمبر، لكن الخاطف المزعوم ادالبرتو لونجوريا، كان قد فرّ من المكان سيراً على الأقدام، وقد تم اعتقاله في 20 يناير وُوجهت إليه تهمة الاختطاف.

يفيد تقرير الشرطة نقلاً عن الضحية أنها تشاجرت مع لونجوريا، فطلب منها إخراج أغراضها من الشاحنة، وعندما ذهبت للقيام بذلك، صعد إلى مقعد السائق وانطلق بها بعيداً، حيث زعمت أنه كان مخموراً في وقتها.

وفقاً لموقع «مايك يوز أوف» الأمريكي هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام «آبل واتش» للمساعدة في تعقب أشخاص في مواقف خطرة، فعلى سبيل المثال، ساعد تطبيق «اعثر على هاتفي» على «ابل أيفون» عام 2016 في تعقب أم لابنتها المخطوفة التي زعمت أن صديقها أخذها رغماً عنها، وتم القبض عليه بتهمة الاختطاف.