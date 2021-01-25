يلقى حتفه بسبب «تيك توك»

المصدر: (إسلام آباد - أ ف ب)

قضى شاب دهساً بقطار في باكستان خلال تصويره مقطعاً بكاميرا صديقه خلال المشي على سكك حديد بغية نشر التسجيل عبر «تيك توك»، على ما أعلن مسؤولون في الشرطة وهيئات الإنقاذ السبت.

ووقعت الحادثة الجمعة في ضاحية روالبندي قرب العاصمة إسلام آباد. وقال ناطق باسم هيئة الإغاثة المحلية إن الشاب حمزة نافيد (18 عاماً) كان يمشي على سكة حديد حين كان صديق له يصوره، مشيراً إلى أن «القطار الذي كان يتحرك صدمه لدى التقاطه التسجيل المصور خلال المشي على السكة».

وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان غير أن الشاب كان قد توفى.