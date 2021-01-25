الأقمار الاصطناعية تسهم في حماية الفيلة

المصدر: (لندن - أ ف ب)

بدأ ناشطون بيئيون استخدام صور الأقمار الاصطناعية لإحصاء الفيلة من الفضاء، وهي تقنية يأمل خبراء بريطانيون بأن تساعد في حماية هذه الثدييات المهددة في أفريقيا.

وأوضح باحثون في جامعتي أكسفورد وباث أن استخدام الخوارزميات والتعلم الآلي وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية قد تحل مكان التقنيات الحالية المستخدمة في عد الفيلة.

وقالت أكسفورد في بيان «انخفض عدد الفيلة الأفريقية خلال القرن الماضي بسبب الصيد غير القانوني والقتل الانتقامي من قضائها على المحاصيل الزراعية وتراجع مساحات موائلها الطبيعية».

وأضافت «يتطلب الحفاظ عليها معرفة مكان وجودها وعددها».

حالياً، الأسلوب الأكثر شيوعاً لمسح مجموعات الفيلة في بيئات السافانا هو التعداد الجوي عبر طائرات مأهولة.

ولفت الأكاديميون إلى أن المشاركين في عمليات المسح هذه يمكن أن يشعروا بالتعب وأحياناً يعوقهم ضعف الرؤية.

وتابعوا إن «المراقبة بالأقمار الاصطناعية هي تقنية غير ظاهرة ولا تتطلب وجوداً على الأرض».