القبض على شخصين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة سعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الشرطة السعودية في منطقة الرياض القبض على مواطنين سعوديين، للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة امرأة سعودية عثور على جثمانها مدفوناً بمنطقة صحراوية.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الخرج، تلقت بلاغاً من مواطنة عن تغيب ابنتها " 26 عامًا ".

وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس" أسفرت نتائج إجراءات الاستدلال الأولية والمتابعة الأمنية عن العثور على جثمانها مدفوناً بمنطقة صحراوية تبعد مسافة " 10 كلم " عن المحافظة، وتم القبض على مواطنين سعوديين في العقد الثالث من العمر، للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفائها ووفاتها، ويجري استكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.