استدعاء رامز جلال للمحكمة في قضية سرقة برنامج المقالب

المصدر: البيان الإلكتروني

استدعى القضاء المصري الفنان رامز جلال، ومالك مجموعة قنوات mbc اليوم "الأحد"، للمثول في قضية "سرقة فكرة" برامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال في شهر رمضان.

وجاء في قرار الاستدعاء، أنه "يجب مثول رامز جلال ومالك قناة mbc مصر وليد الإبراهيم، أمام محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية، وذلك لقيام النيابة باستئناف الشق الجنائي لثبوت التهمة".

وتنظر المحكمة في القضية يوم 9 مارس، حيث قام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض وهاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني.

وقامت على أثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإٕحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية التي اصدرت حكمهاً ببراءة رامز، في أوراق القضية قيام المتهم بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.

وفي أوراق القضية جاء أن هيام سليم كاتبة الفكرة المكتوبة لبرنامج (رامز تحت الأرض) و(رامز تحت الصفر) تم سرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا.