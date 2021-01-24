فني يخترق كاميرات المنازل ويتلصص على أصحابها

المصدر: البيان الإلكتروني

استخدم فني كاميرات في إحدى الشركات بأمريكا منصبه في اختراق خصوصية العديد من الأشخاص بشكل غير قانوني والتلصص عليهم وهم في أوضاع حميمية.

واعترف الموظف السابق في شركة أمن ADT باقتحام الكاميرات التي قام بتركيبها في منازل المستخدمين في منطقة دالاس الأمريكية لمشاهدة لحظاتهم الخاصة.

وأقر الموظف Telesforo Aviles بأنه مذنب بالاحتيال عبر الكمبيوتر ويواجه الآن ما يصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي وفق موقع dw.

وفقًا لوزارة العدل، اعترف أفيليس بأنه يلاحظ منازل النساء التي اعتبرها جذابة لتسجيل الدخول إلى حساباتهن وعرض التغذية من كاميراتهن من أجل الإشباع الجنسي.

وتمكن من الوصول إلى لقطات العملاء عن طريق إضافة عناوين بريده الإلكتروني إلى حسابات "ADT Pulse"، حيث أضاف أفيليس عنوانه دون علمهم في بعض الأحيان، رغم أنه كانت هناك أيضًا أوقات أخبرهم فيها أنه بحاجة إلى وصول مؤقت إلى حساباتهم لأغراض الاختبار.

وفي أوراق الترافع الخاصة به، قال إنه تمكن من الوصول إلى أكثر من 200 حساب للعملاء أكثر من 9600 مرة على مدار أربع سنوات ونصف، كما اعترف بمشاهدة مقاطع فيديو لنساء عاريات وأزواج في أوضاع حميمية.

وقال وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي دالاس الخاص المسؤول ماثيو ديسارنو في بيان: "استخدم المدعى عليه منصبه في العمل لخرق خصوصية العديد من الأشخاص بشكل غير قانوني، يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع شركائنا في إنفاذ القانون لإجراء تحقيق شامل في جميع الاختراقات الإلكترونية ومحاسبة المجرمين على أفعالهم، لا تؤثر الاختراقات السيبرانية على الأعمال التجارية فحسب، بل تؤثر أيضًا على أفراد الجمهور، نشجع الجميع على ممارسة النظافة الإلكترونية مع جميع أجهزتهم المتصلة من خلال مراجعة المستخدمين المصرح لهم وتغيير كلمات المرور بشكل روتيني".

وقامت ADT بتحديث صفحة حول الوضع خلال الأشهر الماضية، في أول بيان لها من أبريل، قالت الشركة إن أحد العملاء أخطرها برسالة بريد إلكتروني غير مصرح بها على حسابه، بمجرد أن اكتشفنا هذا، تم إبطال الوصول غير المصرح به، وتم إنهاء الموظف، لقد أبلغنا أيضًا سلطات إنفاذ القانون عنه".