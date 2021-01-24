وفاة رئيس شركة مصر للطيران للصيانة أثناء العمل بمطار القاهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم الأحد، المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في مطار القاهرة الدولي بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء العمل داخل هنجر 7000 ، وتم نقله إلى مستشفى مصر للطيران وإبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران.



ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن ابو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ، تعرض لأزمة قلبية داخل هنجر 7000 التابع للشركة ، والمتواجد داخل مهبط مطار القاهرة الدولي أثناء أداء العمل، على الفور تم التعامل مع الحالة من قبل أطباء الحجر بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر.



وتم استدعاء سيارة إسعاف تحت إشراف مؤمن عادل مصطفى مشرف قطاع الإسعاف بالمطار، ونقله إلى مستشفى مصر للطيران إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، تم إبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران.