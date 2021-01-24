فيديو مذهل يظهر قوة البشر عندما يتحدون!

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تداول مقطع فيديو يظهر قوة البشر والفارق الذي يصنعونه عندما يتحدون.

يعود الفيديو لعام 2014 ولكنه عاد للانتشار مرة أخرى عبر فيسبوك.

ويظهر الفيديو العشرات من الأستراليين الذين نجحوا في رفع قطار لتحرير مسافر علقت ساقه بين عربة القطار والمنصة، وأشادت السلطات حينها بجهودهم.

وقالت شركة ترانسبيرث المشغلة للقطار في بيان عام 2014 إن الرجل كان يصعد القطار في مدينة بيرث بغرب أستراليا عندما انزلق وأصبحت ساقه محشورة في فجوة طولها خمسة سنتيمترات بين العربة والمحطة.

طُلب المسافر من الركاب في البداية الانتقال إلى الجانب الآخر من القطار على أمل أن يؤدي وزنهم إلى تخليص ساقه. ولكن عندما فشل ذلك، طلب الموظفون من الركاب النزول من القطار واصطف حوالي 50 منهم في صف واحد على طول الرصيف لإمالة العربة بعيدًا عن الرجل حتى يتمكن من رفع ساقه.

ولم يتردد الركاب في المساعدة إذ تعاون جميعهم لدفع عربة القطار فنجحوا في تحرير ساق الراكب، في مشهد تداوله الملايين ولا يزال تداوله ليومنا هذا تحت عنوان "قوة البشر".