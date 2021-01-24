مدرسة إعدادية في مصر تتحوَّل إلى وكر دعارة

المصدر: البيان الإلكتروني

تحوَّلت مدرسة إعدادية بمنطقة شبرا في مصر إلى وكر لممارسة الدعارة والأعمال المخلَّة بالآداب.

وذكر موقع "اليوم السابع" أنه تم توجيه الاتهام إلى مسؤول بالمدرسة وآخرين بتكوين وإدارة شبكة لممارسة الدعارة داخل المدرسة.

وكانت نيابة قسم شرطة الساحل بالقاهرة أمرت بإحالة 7 متهمين إلى المحاكة العاجلة بتهمة إدارة شبكة لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب داخل مدرسة حدائق شبرا الإعدادية.

وشملت قائمة المحالين للمحاكمة كلاً من أمين عهدة بمدرسة شبرا الإعدادية، وعاملة نظافة، وعاملة في مصنع، وسائقاً، ومسؤولاً عن قسم التمريض في مستشفى صحة نفسية حكومي.

وبدأت القضية بتلقي رجال مباحث الساحل بلاغاً من مدير مدرسة حدائق شبرا الإعدادية يتهم فيه حارس المدرسة باستغلال مرافقها في تسهيل الدعارة لبعض الساقطات.

وانتقل رجال المباحث إلى المدرسة، وشاهدوا المتهمين بصورة تدعو إلى الارتياب، وبسؤالهم عن سبب وجودهم اعترفوا بأن السبب هو ممارسة الدعارة، وأرشدوا عن مكان وجود بقية المتهمين.