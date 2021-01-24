منحوتات دبي.. إبداعات تعزف لحن ثقافة متفردة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تتربع في بعض مناطق دبي وميادينها العامة، منحوتات وأعمال فنية، تقف بكل أناقة، بعضها يصافح الغيوم في علوه، وبعضها تعود على مغازلة شمس «دانة الدنيا» الذهبية، والنوم تحت ضوء القمر، تلك المنحوتات وإلى جانبها الجداريات زادت في جمال وجه دبي، وأغنت مكنون مشهدها الثقافي، بما تعكسه من توجهات فنية، جلها يصب في إطار الحداثة وما بعد الحداثة، وهو ما اتفق عليه جل الذين شاركوا في استطلاع «البيان» الأسبوعي، والذي يتناول مدى مساهمة المنحوتات والأعمال الفنية الموجودة بالشوارع في إبراز ثراء وتميز مكون دبي الثقافي، حيث أكد 51 % من المستطلعة آراؤهم على موقع «البيان» الإلكتروني مساهمتها في إغناء المشهد الثقافي، بينما رأى 49 % خلاف ذلك، في حين بدت نتائج الاستطلاع على حساب «البيان» على موقع تويتر، قريبة، حيث أكد 51.9 % على أن هذه المنحوتات والأعمال الفنية قد أثرت المشهد في دبي، في حين اختلف معهم في الرأي 48.1 %.

دلائل حضارية

وبالنظر إلى أهمية وجود المنحوتات والأعمال الفنية في شوارع دبي، وتأثيرها في إبراز جمال وجه دبي، تواصلت «البيان» مع الفنان التشكيلي إياد الموسوي، والذي علق بالقول: «تجميل المدينة بالأعمال الفنية والمنحوتات، يعد عملاً حضارياً يسهم في تطوير الذائقة الفنية لدى الناس والعامة، ويضيف بعداً معمارياً ومدنياً جميلاً جداً للمدينة».

وأضاف: «أعتقد أن دبي كمدينة حديثة وحضارية، واستخدامها للمنحوتات والجداريات في الأماكن العامة، يعد أمراً مهماً، لإضافة الجمالية أولاً، ومن ثم إضافة المعاني والدلائل الحضارية للثقافة المحلية، وهو ما يسهم في تطوير الذائقة البصرية لدى الجميع، وهو ما ينعكس على الثقافة العامة، وتطوير الذوق العام، وبتقديري أن هذا أمر مهم جداً»، مبيناً أن «الذائقة البصرية من شأنها أن تجعل من الحياة جميلة، وتمكننا من الاستمتاع بها»، معبراً عن سعادته بمدى اهتمام دبي بهذه الاتجاهات، والتوسع فيه. وقال موسوي الذي يمتلك مجموعة كبيرة من المنحوتات الضخمة التي تتناسب مع توجهات دبي: «الأعمال الفنية في الأماكن العامة تعطي الفرصة للفنانين للتنافس وتقديم إبداعاتهم، وهذا بحد ذاته يعد تشجيعاً لهم وللحركة الثقافية والفنية في دبي».

تنوع معماري

أما الفنانة ريا شارما، فقالت: «تمتاز دبي بتنوع معماري جميل جداً يعكس كافة توجهات المدارس المتخصصة في الهندسة المعمارية، وهو ما يمكن أن نلمسه بمجرد إلقاء نظرة خاطفة على شارع الشيخ زايد مثلاً وما يزخر به من بنايات ذات تصاميم هندسية مختلفة، كما تمتاز أيضاً باهتمامها في توزيع مجموعة كبيرة من المنحوتات والأعمال الفنية والجداريات، وبعضها مستوحاة من الثقافة الإماراتية».

وأضافت: «في تقديري أن تجسيد هذه الثقافة على الجدران أو الأماكن العامة، إنما يعبر عن مدى ثراء وتنوع المشهد الثقافي في دبي، كما يعكس مدى اهتمامها بجودة الحياة وتطوير الذائقة البصرية لكافة زوارها، فضلاً عن أنه يقدم المدينة بشكل حضاري لافت». وأشارت ريا إلى أن الكثير من المدن حول العالم ومن بينها دبي، تبدي اهتماماً خاصاً بهذه المنحوتات الفنية، كونها تعبر عن امتلاكها لحركة فنية فعالة ونشطة.