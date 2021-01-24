محمد بن دلموك يقصي «حامل اللقب» ويتأهل لمربع «فزاع لليوله» الذهبي

المصدر: دبي - البيان

بطاقة واحدة فقط هي التي بقيت في ميدان بطولة «فزاع لليوله» للتأهل للمربع الذهبي، بعدما حصد محمد عبدالله بن دلموك بطاقة التأهل الثالثة في الحلقة الثامنة من النسخة الـ21 للبطولة والنسخة الـ16 من برنامج «الميدان»، الذي تزداد درجة الترقب فيه مع تقدمه في الأدوار النهائية والحماس الجماهيري في ظل التعديلات التطويرية على نظام المسابقات التراثية التي جعلت الميدان مختلفاً هذا الموسم.

وفاز محمد عبدالله بن دلموك ببطاقة التأهل بعدما حقق 70 نقطة، ليقصي جمعة عبيد آل علي «حامل اللقب» للموسم الماضي، والذي حقق 30 نقطة، حيث كسب ابن دلموك 10 نقاط في إلقاء القصيدة و20 في الرماية و20 في القدرة و20 في ركض الهجن، فيما كسب آل علي 30 نقطة في اليوله. وينضم محمد عبدالله بن دلموك في الدور نصف النهائي إلى كل من حميد الرزي الشامسي ومحمد سالم بن دغاش العامري.

المجموعة الثامنة

وفي المنافسات التي أقيمت أول من أمس، تنافس في المجموعة الثامنة للدور الثاني على خشبة مسرح الميدان عبيد النعيمي ومكتوم الشامسي.

وحقق مكتوم الشامسي الـ10 نقاط الخاصة بإلقاء القصيدة من قبل الشاعر محمد بن حماد الكعبي الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، حيث يتنافس المشاركان بقصيدة من شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله - وهي قصيدة «أنتِ مثل ما أنتِ». وتفوق مكتوم الشامسي في منافسة الرماية أيضاً وحصد الـ20 نقطة، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في الحلقة، بعدما تفوق على عبيد النعيمي بإسقاط الصحون في زمن أسرع.

وقدم عبيد النعيمي أداءً متميزاً ونجح بالثبات في اليوله الأرضية من خلال الحركة المتناسقة ومن ثم محاولات الفر التي لم يكتب له الوصول إلى خط ليزر جرس الـ20 متراً، ليمنحه الحكم راشد الخاصوني العلامة 48، كما أبدع مكتوم الشامسي بأدائه الأنيق في اليوله الأرضية مع محاولات الفر الثابتة لينال العلامة 49.

وسيتنافس المشاركان في مسابقتي الخيل والهجن في الأسبوع الجاري، على أن يتم الكشف عن هوية المتأهلين في الحلقة المقبلة.

تصويت فعال

من جهتها، أشارت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة فزاع لليوله في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى أن جهود المنظمين في هذه البطولة وتحديداً من الجانب التقني بعد التحول في هذه النسخة من نظام التصويت عبر رسائل الهاتف المحمول، إلى تطبيق «الميدان»، ساهمت في رفع مستوى المنافسة من خلال اعتماد ذلك البرنامج على نظام الصوت الواحد فقط لكل مستخدم.