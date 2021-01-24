«بنس» ذهبي بنصف مليون جنيه استرليني!

المصدر: (إعداد- نهى حوّا)

بيعت عملة ذهبية مسكوكة منذ 764 عاماً، مع نقش يظهر عليه أول صورة فعلية لملك إنجليزي، بنحو نصف مليون جنيه إسترليني، بعد منافسة شديدة في مزادات «هيريتديج» بتكساس في الولايات المتحدة، أخيراً. ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل»، بيع البنس الذهبي الذي يقدر أنه سُك في عام 1257م، في المزاد بمبلغ 526 ألف جنيه إسترليني إثر تلقيها 17 عرضاً، ويعتقد أنها جذبت أعلى رقم مبيع في مزاد ضم أكثر من 5400 عملة معدنية، بعضها يعود إلى القرن الخامس ق.م.

ويظهر على العملة الملك هنري الثالث مع صولجان في يده اليمنى وكرة أرضية في اليسرى، وقد نقشت الكلمات التالية على العملة: «هنريك» و«ريكس الثالث» أي «الملك الثالث» على الحواف.

على مدار الـ 25 عاماً الماضية، كانت العملة ضمن مجموعة خاصة بعد شرائها من مزاد «كريستي» في عام 1996، ويعتقد أنه لم يبق منها سوى 7 قطع بعد صهر معظمها، مع 4 موجودة في المتاحف. وكان هنري الثالث قد تولى العرش في سن التاسعة بعد وفاة والده الملك جون وحكم من عام 1216 حتى وفاته في عام 1272. وقد أفادت دار المزادات أنها تعود إلى فترة كان الذهب فيها قد بدأ في العودة إلى التجارة في أوروبا بعد ندرته على مدى 500 عام