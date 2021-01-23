مصر.. نتائج التحقيقات في فضيحة الحلوى الجنسية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت لجنة الشؤون القانونية بنادي الجزيرة المصري توصية لمجلس الإدارة برئاسة عمرو جزارين، بإيقاف عضوات النادي اللاتي شاركن في فضيحة الحلوى الجنسية، بعد تداول صور لمجموعة من السيدات يحتفلن بعيد ميلاد إحداهن بحلوى على شكل أعضاء تناسلية.

وكانت لجنة من الشؤون القانونية بالنادي بدأت التحقيق في الواقعة منذ يوم الأربعاء الماضي، لتصدر توصية لمجلس الإدارة.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الإدارة في جلسته المقبلة العقوبة النهائية، ما بين اعتماد توصية الشؤون القانونية بعد التحقيقات، أو تخفيف العقوبة أو تغليظها، خاصة بعدما أكد مسئولو وزارة الشباب والرياضة أن من حق مجلس الإدارة شطب الأعضاء وأنه حق أصيل لمجلس الإدارة طبقا للائحة النادي.

وبدأت أزمة فضيحة نادي الجزيرة في الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي، بتداول صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاحتفال مجموعة من السيدات عضوات بالنادي بعيد ميلاد إحداهن بحلوى على شكل أعضاء تناسلية، وهو ما أثار حالة من الغضب بين أعضاء النادي الشهير، الذين طالبوا بضرورة التحقيق مع العضوات، مؤكدين أن الأمر يخرج عن القيم والتقاليد المعروف بها النادي وفق موقع فيتو.

وتحركت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بقيادة سيد حزين، من خلال تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، حيث توجهت اللجنة إلى مقر النادي صباح اليوم للتحقيق في الأمر والتحقق من صحته، مؤكدين أن هناك عقوبات رادعة للمتسببين في الأمر بسبب الصور الخادشة للحياء.

بعدها قرر مجلس إدارة نادي الجزيرة برئاسة عمرو جزارين وأيمن عزمي مدير النادي، استدعاء عضوات النادي اللاتي ظهرن في الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن بحلوى على شكل أعضاء تناسلية، للتحقيق أمام الشئون القانونية.

ولم تكتف وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي بلجنة مديرية القاهرة للتحقيق في فضيحة نادي الجزيرة، لتصدر بيانا رسميا تؤكد من خلاله تشكيل لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة في شأن واقعة انتشار صور خادشة للحياء، للتحقيق في كافة الملابسات الخاصة بالواقعة ومن ثم اتخاذ القرارات الصارمة تجاه المتسببين والمشاركين بتلك الواقعة.

وبعدها فجرت تحقيقات لجنة وزارة الشباب والرياضة، مفاجأة بتورط بطلة العالم لسباحة الأساتذة وعضو مجلس إدارة سابق بنادي الجزيرة في الاحتفال بحلوى جنسية، وهي رئيسة قسم بإحدى كليات القمة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه حرص على التدخل السريع في أزمة الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة، وتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، مؤكدا أنه لن يقبل أي أخطاء في أي مؤسسة رياضية أو شبابية وأنه فور تداول الصور قررت الوزارة تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المخطئين وأن اللجنة توجهت منذ صباح اليوم الإثنين إلى مقر النادي.