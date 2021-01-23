قتلوه بماسورة حديدة.. شاب أردني يموت نتيجة شهامته

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي شاب أردني، في منطقة البادية الوسطى، بعد أسبوعين من الاعتداء عليه من قبل شخصين استضافهما المغدور في بيته، وقدم لهما الطعام وواجب الضيافة.

وأفادت الأنباء بوفاة الشاب حمزة الجحاوشة (22 عاما) متأثرا بجراح تعرض لها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وسرد غالب الجحاوشة، عم الشاب المغدور، تفاصيل ما حدث مع ابن شقيقه قائلا: "إن شابين دخلا منزل حمزة قبل أن يقدم لهما وجبة طعام، ومن ثم اقتادوه إلى منطقة مجهولة وعملا على تقييده والاعتداء عليه بأداة حادة و"ماسورة حديدية". مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الجناة خلال وقت قياسي، بعد تواريهم عن الأنظار، وبوشرت على الفور التحقيقات بالقضية، وجاءت عطوة اعتراف بالخطف والشروع بالقتل، إلا أنه فارق الحياة يوم الجمعة.

وطالب عم المغدور بتنفيذ حكم الإعدام بحق الجناة، مؤكدا على ثقته بالقضاء الأردني العادل. كما طالب ناشطون أردنيون في مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق أشد العقوبات بحق المعتدين.