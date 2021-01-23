بالفيديو .. "عروس حامل" تثير ضجة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت صور وفيديوهات "عروس حامل" تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة من الجدل والأخذ والرد، بين مشكك ومستاء وآخر يحاول فهم الحفل ومغزاه.

وفي الفيديو ظهرت "عروس حامل" رفقة زوجها وهما يحتفلان مع الأهل والأصدقاء. وظهرت العروس وهي ترتدي فستاناً أبيض يظهر بطنها المنتفخ، وترقص مع زوجها وسط أجواء من الفرح، الأمر الذي أثار تساؤلات وانتقادات عديدة دفعت الزوج مجدي محمود للتوضيح.

وقال مجدي إن الاحتفال لم يكن بزواجهما، وإنما لكشف جنس المولود، وتم الحفل بحضور بعض الأصدقاء والأقارب، مؤكدا أن ما يتداوله البعض على صفحات التواصل الاجتماعي عار تماما من الصحة، وأنهما متزوجان منذ سنتين.

وأضاف في تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك: "الشهرة حلوة ونفسنا نبقي مشاهير بس بالحاجة اللي بنعملها والمحتوى اللي بنقدمه، مش بقلت الأدب والخوض في الأعراض".

وأضاف: "دي حفلة بنعرف أصحابنا والناس اللي متابعنا فيها نوع الجنين.. يا جماعة أنتو ممكن تخربو بيوت وتخلو ناس تنتحر وتعقدو ناس في عيشتها، ربنا يهديكم، أي حد يشوف بوست من اللي بيتريقوا علينا يحط البوست دا في عينه شيرو البوست دا عشان الناس اللي مبتفهمش تفهم".

ومن جانبها قالت زوجته آية مجدي: "بيني وبين المتابعين علاقة حلوة وبحب أعرفهم تفاصيلي وعملت ايه، وحبيت أشاركهم فرحة معرفة نوع الجنين ولكن بطريقة مختلفة، ولكن فيه بعض فهموه الموضوع بطريقة خاطئة".