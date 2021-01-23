الفراولة تتسبب بوفاة شقيقة فنان مصري

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة ندى بسيوني، عن وفاة السيدة نادية شافع، شقيقة طليقها الفنان الراحل سناء شافع، وذلك بعد مرورها بأزمة صحية ناتجة عن تسمم بسبب تناول الفراولة.

ونعت "ندى" الراحلة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "لن ننساكِ أبدًا يا أجمل إنسانة.. كنتِ نعم الأخت لي والأم الثانية لمايا.. مهما قلنا لن نوفيِكِ حقكِ.. يا رب ارزقها الجنة ".

وكانت ندى بسيوني كشفت سابقاً عن تعرض السيدة نادية شافع، شقيقة طليقها الفنان سناء شافع لأزمة صحية بسبب الفراولة.

وكتبت "ندى"، عبر "إنستجرام": "أطلب منكم الدعاء بالشفاء من تسمم بسبب الفراولة أدى إلى حالة خطيرة من توقف أجهزة الجسم لعمة ابنتي نادية محمود شافع".

وأضافت: "ربنا يشفيكِ ويعافيكِ يا أجمل أخت كنتِ دائما نعم الإنسانة، وإن شاء الله وبأمره ستتعافين، بنحبكِ يا نادية، إنتِ مفيش زيك خالص، أسألكم التكرم بالدعاء حالتها خطيرة جدا".