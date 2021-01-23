أغرب دعوى طلاق في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

في أغرب سبب لدعوى طلاق في مصر أقامت زوجة مصرية دعوى طلاق من زوجها لأنه قال لها "هاتي بوسه قدام قرايبه".

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة المصري اليوم فقد حدث نزاع أسري غريب وطريف بطلاه زوجان لم يمر على زواجهما سوى 8 أشهر،لتكتب ملامح نهايته داخل محكمة الأسرة بتفاصيل دونتها أوراق دعوى طلاق للضرر أقامتها الزوجة ضد زوجها، قائلة في نهايتها لا أرغب في الصلح واطلب إحالة قضيتي إلى المحكمة.

"قاللي هاتي بوسه قدام قرايبه» كان هذا الطلب هو أول أسباب الخلاف الزوجي بين «ن.ح» وزوجها «ا.ع»، فكما قالت الزوجة مقيمة الدعوي أنها تزوجت من المدعي عليه «جواز صالونات» إلا أنها وجدت فيه «عريسا مناسبا» ورجل قادر على تحمل مسؤوليات الزواج ومستعد لبناء أسرة.

وقالت إنه كان شديد الارتباط بعائلته بداية من والديه وأشقائه مرورا بأولاد أعمامه وأخواله، ولم تكن علاقتهم علاقة قرابة عادية بل كانت أكثر من ذلك،، فجميعهم يعرف أدق تفاصيل حياة الآخرين خاصة وأن والديه أبناء عم ما جعل «قرايبه كلهم قرايب بعض»، على حد قولها في الدعوى.

وأضافت: في إحدى المرات وأثناء زيارة اثنين من أبناء عمه لنا بصحبة زوجتيهما قال لي أمامهم «هاتي بوسة» على سبيل المزاح لكنني اعترضت على طريقته وعنفته أمامهم ما أثار غضبه لتبدأ بعدها خلافاتنا الزوجية.

منذ ذلك الموقف وهو يراني «متكبرة عنيدة» لا أقبل منه أي تعليق أو نقد وأنا أراه دائم الانتقاد لتصرفاتي ولا يرى لي أي حقوق في أي شيء يخص حياتنا الزوجية. وأضافت الزوجة: تحولت حياتنا في هذه الفترة القصيرة إلى جحيم من الخلافات المستمرة وعندما طلبت منه الطلاق وافق ولكن بشرط تنازلي عن كل حقوقي القانونية، وهو ما دفعني للجوء إلى المحكمة لإقامة دعوى الطلاق.