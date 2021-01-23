مفقود يشيّد كهفاً من الثلج ليبقى على قيد الحياة

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكّن مراهق مفقود من النجاة بعدما استخدم مهارته في تشييد كهف من الثلج بعدما فقد الأمل في النجاة، وتقطعت به السبل.

وكان المراهق قد انفصل عن مجموعته بجبل في كولومبيا البريطانية في كندا، وبعد إبلاغ المنقذين، وخلال ساعات تم العثور على المراهق آمناً داخل كهف ثلجي بناه بجانب شجرة، حيث بقي في مكان واحد، وكان دافئا وآمنا وجافا، وفقاً لـ "سي إن إن".

وقال المراهق إنه كان يستعد لليلة قاسية، شاكرا المنقذين.

وقد أشادت منظمات السلامة في الجبال بمهارات المراهق للبقاء على قيد الحياة، آملةً أن يتحلى الجميع بنفس التفكير السليم.