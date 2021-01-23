مايكل أنجلو ورافاييل ينهيان حجرهما في فلورنسا

المصدر: (فلورنسا - أ ف ب)

أعاد «متحف أوفيزي» في فلورنسا المشهور بروائع مايكل أنجلو وليوناردو دافنشي ورافييل، فتح أول من أمس، بعد 77 يوماً من الإغلاق بسبب كوفيد - 19.

وحيث يتزاحم السائحون عادة، انتظر الزوار الأوَل دورهم بهدوء بعد فتح البوابة بحضور رئيس بلدية فلورنسا داريو نارديا.

وأعرب مدير المتحف، الألماني أيكي شميت، عن ارتياحه، إذ عد أن «الوقت حان فعلاً لإعادة فتحه، ولعرض هذه الأعمال الفنية الرائعة التي تخصّ البشرية جمعاء».

وأشار إلى أن إقفال «أوفيزي» بسبب جائحة كوفيد - 19 هو «الأطول منذ الحرب العالمية الثانية» لهذا الصرح الثقافي الذي يختزن أعمال عصر النهضة في إيطاليا. وقال: سيعاد فتح المتحف تدريجاً. وأضاف: يستقبل الزوار «من الثلاثاء إلى الجمعة» في الوقت الراهن، آملاً تراجع تفشّي الفيروس قريباً بحيث يتمكن المتحف من أن يحتضن مجدداً «الزوار من كل أنحاء أوروبا، وكذلك في عطلات نهاية الأسبوع».

واستقبل المتحف أول من أمس، ما لا يقل عن 776 زائراً، نصفهم دون الخامسة والعشرين.

وإلى جانب أوفيزي، أعيد فتح مواقع ثقافية أخرى للجمهور، ومنها موقع بومبيي الأثري الشهير.