إيطاليا.. جواهر مخبأة تنتظر الاكتشاف

تعد إيطاليا من أجمل بلدان العالم الغنية بمواقعها التاريخية التي تعود لآلاف الأعوام ومدرجها الروماني العملاق وعجائبها الطبيعية متمثلة بـ«الدولوميت».

لكنك إن كنت عاشقاً لتمضية العطلات في المدينة فاحرص على ألا تفوتك بعض جواهرها المخبأة التي لم يسبق لك ربما أن سمعت بها. وقد أشار موقع «بروغانابرود» إلى بعضها بداية من مدينة أغريغنتو في صقلية التي تعبق بالتاريخ محاطة بأجمل المشاهد الطبيعية في الجانب الجنوبي الغربي لصقلية.

أما ألغيرو، المدينة الساحلية الواقعة شمال غرب جزيرة سردينيا فتشكل جوهرة حقيقية، بمتاحفها اللافتة وأزقتها الحجرية ومبانيها المبهرجة وجناتها التسوقية.

وانتقالاً إلى مدينة أسكولي بيتشينو عاصمة المقاطعة الواقعة ضمن إقليم ماركي، نجد جوهرة أخرى لم تأخذ حقها. وقد توسطت الجبال والبحر واشتهرت بساحة بياتزا ديل بوبولو أو ساحة الشعب التي تعود لعصر النهضة.

وتعتبر مدينة باري، عاصمة إقليم بوليا في الجنوب، وهي من المدن الخلابة في إيطاليا الموصوفة بريفها الساحر ومرفئها الذي يشكل بوابة العبور إلى الشرق.

وعلى مسافة 40 كيلومتراً فقط من شمال شرق ميلانو، ترقد مدينة بيرغامو راسية عند سفوح الألب، واحدة من أجمل المدن الإيطالية على الإطلاق. وتشتهر بهندستها المعمارية التي لم تتغير منذ العصور الوسطى، وشوارعها الضيقة المرصوفة.

وتبقى فلورنسا القلب الثقافي والفني النابض بين مدن إيطاليا، حيث تشكل كاتدرائية سانتا ماريا ديل فيوري أبرز معالمها. وهناك أيضاً مدن: غَيطة وليتشي وليفورنو ولوكا وسواها التي تستحق الزيارة.