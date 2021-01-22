شاهد.. كنافة فيروز تشعل وسائل التواصل الاجتماعي
أثار مقطع فيديو بعنوان "فيروز تعد الكنافة" الجدل بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأدى الشبه الكبير لسيدة أمريكية، ظهرت في الفيديو وهي تُعِدُّ حلوى الكنافة، بالفنانة فيروز إلى حصد آلاف المشاركات.
ونشرت الفيديو ابنة السيدة الأمريكية على قناتها في "تيك توك"، حيث لم تتوقع أن يحصد المشهد الصغير آلاف الإعجابات في وقت قصير.
شاهد.. كنافة #فيروز تشعل وسائل التواصل الاجتماعيhttps://t.co/ssI9oMuUfW#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/ctLPbYM0T3— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 22, 2021
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