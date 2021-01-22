شاهد.. كنافة فيروز تشعل وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار مقطع فيديو بعنوان "فيروز تعد الكنافة" الجدل بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدى الشبه الكبير لسيدة أمريكية، ظهرت في الفيديو وهي تُعِدُّ حلوى الكنافة، بالفنانة فيروز إلى حصد آلاف المشاركات.

ونشرت الفيديو ابنة السيدة الأمريكية على قناتها في "تيك توك"، حيث لم تتوقع أن يحصد المشهد الصغير آلاف الإعجابات في وقت قصير.