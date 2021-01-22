محكمة مصرية تسدل الستار على قضية "ذئب الشرقية" بإعدامه

المصدر: البيان الإلكتروني

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق في مصر، الستار على قضية أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري، وقضت بإعدام المتهم المعروف بـ"ذئب الشرقية"، والذي قام بخطف فتاة واغتصابها تحت تهديد السلاح.

وتعود أحداث القضية لسنة 2020، حيث قام المتهم باستدراج المجني عليها وخطفها للأراضي الزراعية واغتصابها، بينما قام متهمون آخرون بهتك عرضها والتقطوا صورا بالمحمول لها وهي عارية.

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من أسرة الفتاة تتهم فيه 3 أشخاص بخطفها بالتحايل عليها، واستدراجها لإحدى المناطق الزراعية واغتصابها بغير رضاها وقام المتهم الثاني والثالث بهتك عرضها.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، قيام المتهمين الثلاثة بتصوير المجني عليها باستخدام الهواتف المحمولة وهددوها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي في حال الإبلاغ عنهم وابتزازها، وألقت قوات الأمن القبض على المتهم الأول والثاني بينما مازال الثالث هاربا.