شاب مصري يدفع حياته ثمناً لإنقاذ والدته من حريق شقتهم

المصدر: البيان الإلكتروني

دفع شاب مصري حياته ثمناً لإنقاذ والدته من حريق نشب في شقتهم في منطقة أوسيم في محافظة الجيزة وذلك بعدما اختل توازنه وسقط من شرفة الطابق الثالث ولفظ أنفاسه الأخيرة، بينما نجح الجيران من إنقاذ والدته من الموت بعدما أصيبت بحروق من الدرجة الرابعة.

ووفقا لمصادر أمنية فإن حالة السيدة مستقرة وترقد داخل المستشفى لتلقي العلاج، بينما نُقل جثمان ابنها إلى مشرحة زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب، وبيان سبب وفاته رسميًا، وكلفت الطب الشرعي بموافاتها بنتائج الصفة التشريحية وكلّفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وأضافت المصادر أن قوات الدفاع المدني ساهمت في إخماد النيران بشكل تام ومنع امتداد الحريق إلى الطوابق الأخرى في العقار المكون من 3 طوابق، بعد احتراق شقة والدة الشاب في الطابق الأخير.

وأكدت والدة الشاب أنها فوجئت بالنيران تحاصرها وقت وجودها داخل غرفتها وهي نائمة ولم تعرف أسباب الحريق.