المصدر: البيان الإلكتروني

اكتشف علماء أن زواج الأقارب يؤثر في صحة الزرافات، موضحين أنه يُفقدها بعض خصائصها الطبيعية التي أهمها طول القامة.

ولاحظ الباحثون في مؤسسة الحفاظ على الزرافات (GCF) زرافتين تعانيان التقزم، إذ يبلغ طولهما وحجمها نصف الطول والحجم الطبيعي للزرافات.

وأكد موقع "سبوتنيك"، نقلاً عن مجلة "بي إم سي نوتس"، أن العلماء توصلوا إلى أن الزرافتين تعانيان خلل التنسج الهيكلي، مشيرين إلى أنه نوع من التقزم يسبب تشوهات في نمو العظام ينتج عن التزاوج بين الأقارب كما يحدث لدى البشر.

ويقول العلماء إن إحدى الزرافتين، التي تدعى جيميل من أوغندا، تعاني محدودية الحركة بسبب رجليها القصيرتين، ويبلغ طولها 2.8 متر تقريباً.

وأضافوا أنه تم العثور على الزرافة الثانية، وتدعى نايجل، في وسط ناميبيا، ويبلغ طولها 2.5 متر.

ويخطط العلماء لمراقبة الزرافتين ومعرفة ما إذا كان لديهما أي اختلافات في السلوك أو الحالة الاجتماعية في البرية بسبب قصرهما.

وأفاد صندوق المناخ الأخضر، الذي أنشئ من قبل الأمم المتحدة لمساعدة البلدان النامية في التكيف مع تغير المناخ، أن نحو 111 ألف زرافة فقط لا تزال تعيش في براري القارة الإفريقية اليوم.