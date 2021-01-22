ما سر الرسالة الخفية في معطف زوجة بايدن؟

المصدر: وكالات

ظهرت السيدة الأولى في الولايات المتحدة، جيل بايدن، خلال الحفل الذي تبع مراسم تنصيب الرئيس، ليل الأربعاء، مرتدية معطفا يميل لونه إلى البياض، قد بدا بسيطا إلا إنه يحمل "رسالة خفية".

وينطوي المعطف الذي صممته الأوروغوانية غابرييلا هيرست على معنى مخبئا يرمز إلى الوطنية للبلاد.

ووفقا لفريق هيرست، يعكس المعطف "الزهور الفيدرالية من كل ولاية وإقليم في الولايات المتحدة".

وفي منشور عبر حسابها على إنستغرام، قالت هيرست إن "رسالة الوحدة" كانت مصدر "الإلهام الرئيسي" في تصميم ملابس السيدة الأولى.

ولفتت هيرست إلى وضع "زهرة ديلاوير على مستوى قلب السيدة الأولى، ومن هناك، تتفرع جميع الزهور الأخرى" التي تشير إلى الولايات الفدرالية.

وتحمل بطانة المعطف رسالة تعكس حياة جيل بايدن المهنية بوصفها معلمة، مقتبسة من قول يعود لبنجامين فرانكلين: "أخبرني وسأنسى. علمني وسأتذكر. أشركني وسأتعلم".

ولفتت المصممة إلى أن ملابس السيدة بايدن صنعت من أقمشة محلية متاحة، تم جمعها مع مراعاة الحفاظ على البيئة.

وكانت السيدة الأولى، جيل بايدن، قد ظهرت ليل الأربعاء خلال احتفال تبع مراسم التنصيب، في استعراض فني شهد فقرات موسيقية وعرضا للألعاب النارية.