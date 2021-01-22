مصر .. اتهام قاضٍ ومدير شركة باغتصاب فتاة بعد حيلة خبيثة

المصدر: البيان الإلكتروني

اتهمت فتاة مصرية قاضياً بمحكمة استئناف، وصديقيه «صاحبي مكتب مقاولات» في واقعة اغتصاب فتاة وخطفها بإحدى القري السياحية بالساحل الشمالي، مؤكدة أن المتهم الأول والثاني قاما بشل حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها فجردها الثالث من ملابسها وقاموا باغتصابها 4 مرات.

وقالت التحريات إن المتهمين قاموا بخطف المجني عليها بالتحايل بأن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها، وأوضحت أن المتهم الأول أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز اقامة منفردة لها بأحد الفنادق في مدينة مارينا، وفقا للمصري اليوم.

وأضافت التحريات أن المجني عليها، بعد وصولها الإسكندرية أكدوا لها بانه تعذر الحجز في الفندق في هذا اليوم، فتوجهت معهم إلى إحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي واضطرت للمبيت بفيلا قاموا باستئجارها فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم.

وقالت المجني عليها بعد نصف الساعة من دخولها الفيلا، فوجئت بقيام أحدهما بشل حركتي وقام الآخر بتجريدي من ملابسي، وبدأت اصرخ بصوت عال لم أجد من ينقذني، فقاموا باغتصابي 4 مرات وفي الصباح تركوني بعد أن أكدت لهما عدم الإبلاغ عنهم.