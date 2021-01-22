مسار يعد بتغيير حياة نساء بنغلاديش عبر التعليم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

لأنهن محكومات بالعمل الشاق في معامل خياطة لا تسمح بهامش خطأ ولا هامش حلم، في ظروف غير آمنة، محرومات من الحلم بحياة مختلفة، خصصت الجامعة الآسيوية للنساء في مدينة شيتاغونغ ببنغلاديش برنامج «مسارات للأمل» سعياً لتغيير المسار الذي حكم حياة البنغاليات.

وأشار موقع «غود نيوز نتوورك» أن البرنامج يستهدف النساء اللواتي يظهرن موهبة أكاديمية ويمنحهن التعليم، كما المنح التي تخفف من عبء الالتزامات المالية وتترك مساحة حرية مخصصة للدراسة.

وبدأ البرنامج يلاقي قبولاً تلا الشكوك التي أحاطت انطلاقته، بعد أن حققت بعض النسوة نجاحات ملحوظة. وأكد كمال أحمد، مؤسس الجامعة في حديث لـ«إن بي سي نيوز» بأن التأثير الذي يمكن أن تتركه النساء بأن يشكلن مثالاً في المجتمع ويدفعن الأخريات للسير على خطاهن أمر مؤثر ومحفز للغاية.