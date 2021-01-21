المرور السعودي يكشف قيمة مخالفة وضع الستائر داخل السيارة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي، أن وضع الستائر داخل السيارة يعد مخالفة وفقاً لجدول المخالفات رقم 2، مشيرة إلى أن المخالفة تتراوح بين 150 إلى 300 ريال

وأوضحت عبر حسابها على تويتر ، رداً على استفسار ورد إليها: هل الستارة الخلفية عليها مخالفة وكم قيمة المخالفة؟ بقولها يعد وضع الستائر مخالفة مرورية وفقاً لجدول المخالفات رقم ٢ فقرة ١٠ (وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق).

وأشارت إلى أن غرامة هذه المخالفة تتراوح بين 150 إلى 300 ريال.